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Російські спецслужби координують вибухи в ТЦК України – ЦПД РНБО

21:34, 2 лютого 2025
Росія координує вибухи в ТЦК та нарощує медійну атаку, – заявив Коваленко.
Російські спецслужби координують вибухи в ТЦК України – ЦПД РНБО
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Операції, пов'язані з вибухами в українських територіальних центрах комплектування, координуються спецслужбами Російської Федерації. Крім того, Росія активно нарощує медійну кампанію, метою якої є зрив мобілізації в Україні. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, операції проти українських військових, включаючи вибухи в ТЦК, куруються структурами Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії.

«Паралельно з цим посилюється і медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля з підриву мобілізації та вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають із 2024 року», — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, 1 лютого у будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, внаслідок якого постраждали люди.  Згодом у Павлограді стався вибух біля ТЦК.

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росія ТЦК

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