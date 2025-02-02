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Кандидат у канцлери Німеччини пообіцяв радикальні зміни у політиці надання притулку

21:56, 2 лютого 2025
Фрідріх Мерц обіцяє поворот у політиці притулку та економічних реформах після перемоги ХДС.
Кандидат у канцлери Німеччини пообіцяв радикальні зміни у політиці надання притулку
Фото: dpa
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Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц пообіцяв здійснити поворот у політиці надання притулку та економічних реформах, якщо його партія виграє федеральні вибори. Про це повідомляє Tagesschau.

3 лютого на партійній конференції ХДС планує ухвалити програму з 15 заходів, які мають бути реалізовані негайно після перемоги. Програма включає 5 пунктів, спрямованих на обмеження міграції, зокрема постійний контроль на кордонах і відмову у в’їзді. Ці ініціативи вже підтримала ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

Одним із ключових моментів є скасування права на возз’єднання сімей для осіб із обмеженим захистом. Водночас ХДС обіцяє знизити податки, зокрема податок на електроенергію та продаж їжі в ресторанах і барах до 7%.

Серед інших пропозицій — скорочення бюрократії, зниження максимального робочого часу з щоденного на щотижневий та скасування податків на бонуси за понаднормову роботу. Партія також планує ввести електронні браслети для осіб, винних у насильстві над жінками.

У разі перемоги ХДС також хоче «скасувати експрес-натуралізацію», зазначивши, що німецький паспорт має бути завершенням процесу інтеграції, а не його початком.

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Німеччина

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