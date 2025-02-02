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Кандидат в канцлеры Германии пообещал радикальные изменения в политике предоставления убежища

21:56, 2 февраля 2025
Фридрих Мерц обещает поворот в политике убежища и экономических реформах после победы ХДС.
Кандидат в канцлеры Германии пообещал радикальные изменения в политике предоставления убежища
Фото: dpa
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Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пообещал осуществить поворот в политике предоставления убежища и экономических реформах, если его партия выиграет федеральные выборы. Об этом сообщает Tagesschau.

3 февраля на партийной конференции ХДС планирует принять программу из 15 мероприятий, которые должны быть реализованы немедленно после победы. Программа включает 5 пунктов, направленных на ограничение миграции, в частности постоянный контроль на границах и отказ во въезде. Эти инициативы уже поддержала ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Одним из ключевых моментов является отмена права на воссоединение семей для лиц с ограниченной защитой. В то же время ХДС обещает снизить налоги, в частности налог на электроэнергию и продажу еды в ресторанах и барах до 7%.

Среди других предложений - сокращение бюрократии, снижение максимального рабочего времени с ежедневного на еженедельный и отмена налогов на бонусы за сверхурочную работу. Партия также планирует ввести электронные браслеты для лиц, виновных в насилии над женщинами.

В случае победы ХДС также хочет «отменить экспресс-натурализацию», отметив, что немецкий паспорт должен быть завершением процесса интеграции, а не его началом.

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Германия

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