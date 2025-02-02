В Полтаве завершили спасательные работы после российского ракетного удара – Президент рассказал о последствиях

14 погибших, среди них двое детей, еще 22 человека удалось спасти.

Сегодня завершились спасательные работы в Полтаве после ракетного удара российских войск, который унес жизни 14 человек, среди которых двое детей в возрасте 9 и 12 лет. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди пострадавших 20 человек, в том числе четверо детей - от трехмесячного ребенка до двенадцатилетнего парня. Еще 22 человека удалось спасти.

«Полностью разрушен подъезд дома - с первого по пятый этажи. И это только одна российская ракета, которая принесла столько боли, столько страданий и потерь», - отметил Зеленский, выразив соболезнования семьям жертв.

Президент подчеркнул, что для достижения реального мира Украине необходимы гарантии, что подобное зло будет остановлено надежно, а не только на словах или в документах. Он отметил важность противовоздушной обороны и достаточного количества противоракет как основы для приближения мира в стране.

«ПВО и достаточное количество противоракет - это обязательное условие приближения мира. Я благодарен всем партнерам, которые нам помогают с этим и которые имеют полное видение, что именно нам нужно», - добавил он.

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