В Полтаві завершили рятувальні роботи після російського ракетного удару – Президент розповів про наслідки

14 загиблих, серед них двоє дітей, ще 22 людей вдалося врятувати.

Сьогодні завершились рятувальні роботи в Полтаві після ракетного удару російських військ, який забрав життя 14 людей, серед яких двоє дітей віком 9 і 12 років. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед постраждалих 20 осіб, у тому числі четверо дітей — від тримісячної дитини до дванадцятирічного хлопця. Ще 22 людини вдалося врятувати.

«Повністю зруйнований під’їзд будинку – з першого по п’ятий поверхи. І це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат», — зазначив Зеленський, висловивши співчуття родинам жертв.

Президент підкреслив, що для досягнення реального миру Україні необхідні гарантії, що подібне зло буде зупинено надійно, а не лише на словах чи в документах. Він наголосив на важливості протиповітряної оборони та достатньої кількості протиракет як основи для наближення миру в країні.

«ППО й достатня кількість протиракет – це обов’язкова умова наближення миру. Я вдячний усім партнерам, які нам допомагають із цим і які мають повне бачення, що саме нам потрібно», — додав він.

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