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Российские спецслужбы координируют взрывы в ТЦК Украины – ЦПД СНБО

21:34, 2 февраля 2025
Россия координирует взрывы в ТЦК и наращивает медийную атаку, – заявил Коваленко.
Российские спецслужбы координируют взрывы в ТЦК Украины – ЦПД СНБО
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Операции, связанные со взрывами в украинских территориальных центрах комплектования, координируются спецслужбами Российской Федерации. Кроме того, Россия активно наращивает медийную кампанию, целью которой является срыв мобилизации в Украине. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, операции против украинских военных, включая взрывы в ТЦК, курируются структурами Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России.

«Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года», - отметил Коваленко.

Напомним, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.  Впоследствии в Павлограде произошел взрыв возле ТЦК.

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