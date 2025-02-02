Российские спецслужбы координируют взрывы в ТЦК Украины – ЦПД СНБО

Россия координирует взрывы в ТЦК и наращивает медийную атаку, – заявил Коваленко.

Операции, связанные со взрывами в украинских территориальных центрах комплектования, координируются спецслужбами Российской Федерации. Кроме того, Россия активно наращивает медийную кампанию, целью которой является срыв мобилизации в Украине. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, операции против украинских военных, включая взрывы в ТЦК, курируются структурами Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России.

«Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года», - отметил Коваленко.

Напомним, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди. Впоследствии в Павлограде произошел взрыв возле ТЦК.

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