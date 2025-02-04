Україна готова до діалогу щодо проведення виборів до кінця 2025 року, — Оксана Маркарова

Посол України в США Маркарова заявила, що наразі питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося зі США, але, якщо адміністрація Дональда Трампа порушить цю тему, Київ готовий до діалогу.

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Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що питання проведення виборів в Україні до кінця 2025 року поки не обговорювалося з американською стороною. Водночас вона підкреслила, що Україна відкрита до діалогу, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа порушить це питання. Про це посол сказала в інтерв’ю "Суспільне".

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", — сказала Маркарова.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади опублікував результати дослідження можливості проведення голосування на виборах шляхом онлайн-голосування, наприклад, через застосунок Дія, або ж поштою.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяви Путіна щодо легітимності Президента України Володимира Зеленського абсурдними.

Володимир Зеленський заявив, що його рішення про балотування на другий президентський термін залежатиме від того, як закінчиться війна з РФ.

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