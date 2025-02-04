Єврокомісія виділяє 3 млн євро на підтримку російських та білоруських журналістів в ЄС

У Єврокомісії зазначили, що лише у 2024 році приблизно 1500 журналістів з Росії і Білорусі втекли або переїхали до ЄС.

Єврокомісія оголосила про виділення майже трьох мільйонів євро на підтримку російських і білоруських незалежних ЗМІ, які працюють в еміграції в країнах Євросоюзу.

До 14 березня громадські, міжнародні та неурядові організації, а також дослідницькі центри можуть подавати заявки на підтримку журналістів.

«Завдяки цій новій підтримці комісія продовжує зусилля по перетворенню ЄС на великий центр для тих, хто прагне до свободи вираження поглядів і демократії», — ідеться в прес-релізі.

У Єврокомісії зазначили, що лише у 2024 році приблизно 1 500 журналістів з Росії і Білорусі втекли або переїхали до ЄС.

Фінансування ЄС спрямоване на підтримку незалежних ЗМІ та журналістів з Білорусі та Росії, які працюють у країнах ЄС, що дозволить їм продовжувати створювати та поширювати контент для своєї аудиторії.

Кошти також будуть використані для створення загальноєвропейської платформи або мережі медіацентрів для просування незалежної журналістики.

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