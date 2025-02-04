На Київщині повідомили про підозру батькам, які залишили новонароджену дитину на вулиці

Новонародженого хлопчика залишили під парканом будинку на одній із вулиць міста Богуслав.

Джерело фото: Еric Froehling / Unsplash

Батькам, які залишили новонароджену дитину на вулиці в місті Богуслав, повідомили про підозру – ч. 2 ст. 135 КК України. Про це повідомили у прокуратурі Київської області.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція Київщини розшукувала матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці. Як зазначається, новонародженого хлопчика виявив чоловік поруч із своїм приватним будинком на одній із вулиць міста Богуслав.

За даними слідства, на початку 2025 року 36-річна жінка, яка не перебувала на обліку в медичній установі, народила вдома дитину. В подальшому, спільно із батьком залишила новонародженого хлопчика без нагляду під парканом будинку на одній із вулиць міста Богуслав Київської області.

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.