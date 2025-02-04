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На Киевщине сообщили о подозрении родителям, покинувшим новорожденного ребенка на улице

20:14, 4 февраля 2025
Новорожденного мальчика оставили под забором дома на одной из улиц города Богуслав.
На Киевщине сообщили о подозрении родителям, покинувшим новорожденного ребенка на улице
Источник фото: Еric Froehling / Unsplash
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Родителям, покинувшим новорожденного ребенка на улице в городе Богуслав, сообщили о подозрении – ч. 2 ст. 135 УК Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», полиция Киевщины разыскивала мать, оставившую новорожденного ребенка в сумке на улице. Как отмечается, новорожденного мальчика обнаружил мужчина рядом со своим частным домом на одной из улиц города Богуслав.

По данным следствия, в начале 2025 года 36-летняя женщина, не состоящая на учете в медицинском учреждении, родила дома ребенка. В дальнейшем совместно с отцом оставила новорожденного мальчика без присмотра под забором дома на одной из улиц города Богуслав Киевской области.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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