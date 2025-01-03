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На Київщині розшукують матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці

10:52, 3 січня 2025
У місті Богуслав у сумці біля приватного будинку виявили новонародженого хлопчика.
На Київщині розшукують матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці
Ілюстративне зображення
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Поліція Київщини розшукує матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці. Як зазначається, новонародженого хлопчика виявив чоловік поруч із своїм приватним будинком на одній із вулиць міста Богуслав.

Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я.

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, закликають звертатися до поліції.

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поліція діти розшук Київська область

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