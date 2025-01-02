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АП ВАКС зменшила заставу ексголові Господарського суду Львівщини Артимовичу до 10 млн гривень

18:56, 2 січня 2025
Апеляційна палата ВАКС зменшила підозрюваному розмір застави з 20 до 10 млн гривень.
АП ВАКС зменшила заставу ексголові Господарського суду Львівщини Артимовичу до 10 млн гривень
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави колишньому голові Господарського суду однієї з областей України. Як вказали у громадській організації Transparency International Ukraine, мова йде про Василя Артимовича.

Водночас, АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід іншому фігуранту справи.

У повідомленні суду говориться, що Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги захисників на ухвали слідчих суддів ВАКС від 13.12.2024 та 23.12.2024 про застосування запобіжних заходів у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн та 12 млн грн до колишнього голови Господарського суду та судді у відставці цього ж суду.

Щодо колишнього голови Господарського суду: за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого ВАКС та постановила нову, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 10 млн грн.

Щодо судді у відставці Господарського суду: за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Зазначається, що рішення набирають законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Як вказують в АП ВАКС, вказані особи підозрюються в тому, що за попередньою змовою групою осіб, висловили обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержали неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднану з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

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суд застава Апеляційна палата ВАКС

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