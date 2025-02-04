Еврокомиссия выделяет 3 млн евро на поддержку российских и белорусских журналистов в ЕС

В Еврокомиссии отметили, что только в 2024 году около 1500 журналистов из России и Беларуси сбежали или переехали в ЕС.

Еврокомиссия объявила о выделении почти трех миллионов евро на поддержку российским и белорусским независимым СМИ, работающим в эмиграции в странах Евросоюза.

До 14 марта общественные, международные и неправительственные организации и исследовательские центры могут подавать заявки на поддержку журналистов.

«Благодаря этой новой поддержке, комиссия продолжает усилия по превращению ЕС в большой центр для тех, кто стремится к свободе выражения взглядов и демократии», — говорится в пресс-релизе.

В Еврокомиссии отметили, что только в 2024 году около 1 500 журналистов из России и Беларуси сбежали или переехали в ЕС.

Финансирование ЕС направлено на поддержку независимых СМИ и журналистов из Беларуси и России, работающих в странах ЕС, что позволит им продолжать создавать и распространять контент для своей аудитории.

Средства также будут использованы для создания общеевропейской платформы или сети медиацентров для продвижения независимой журналистики.

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