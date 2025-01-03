Володимир Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін

Президент вирішить, чи йти на другий термін, залежно від того, як завершиться війна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його рішення про балотування на другий президентський термін залежатиме від того, як закінчиться війна з РФ. Про це він сказав в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

На запитання, чи готовий Президент до другого терміну, він заявив, що це не є його ціллю наразі.

«Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є сьогоднішньою ціллю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу – тоді буду дивитись на це більш позитивно. Для мене це не є фокусом на сьогодні. Не є ціллю», — зазначив Глава держави.

Перша леді Олена Зеленська на запитання, як вона ставиться до гіпотетичного другого президентського терміну чоловіка, відповіла, що підтримуватиме будь-яке його рішення незалежно від того, популярним воно буде чи ні.

«Мені здається, другий раз це вже не так страшно, як перший. Тому звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя – це виснажливий період, найскладніший період у нашому житті. І звісно, найстрашніший період був, коли почалася війна. З цього боку я міркую так: якщо почалися вибори, це означає, що війна, загалом, гаряча фаза закінчилася, і це вже позитивний знак... І там будь-який вибір я підтримаю», — розповіла Олена Зеленська.

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