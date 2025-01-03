Володимир Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його рішення про балотування на другий президентський термін залежатиме від того, як закінчиться війна з РФ. Про це він сказав в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону.
На запитання, чи готовий Президент до другого терміну, він заявив, що це не є його ціллю наразі.
«Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є сьогоднішньою ціллю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу – тоді буду дивитись на це більш позитивно. Для мене це не є фокусом на сьогодні. Не є ціллю», — зазначив Глава держави.
Перша леді Олена Зеленська на запитання, як вона ставиться до гіпотетичного другого президентського терміну чоловіка, відповіла, що підтримуватиме будь-яке його рішення незалежно від того, популярним воно буде чи ні.
«Мені здається, другий раз це вже не так страшно, як перший. Тому звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя – це виснажливий період, найскладніший період у нашому житті. І звісно, найстрашніший період був, коли почалася війна. З цього боку я міркую так: якщо почалися вибори, це означає, що війна, загалом, гаряча фаза закінчилася, і це вже позитивний знак... І там будь-який вибір я підтримаю», — розповіла Олена Зеленська.
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