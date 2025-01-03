Владимир Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок

Президент решит, идти ли на второй срок, в зависимости от того, как завершится война.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение о баллотировании на второй президентский срок будет зависеть от того, как истечет война с РФ. Об этом он сказал в интервью, транслировавшемся в эфире телемарафона.

На вопрос, готов ли Президент ко второму сроку, он заявил, что это не его цель.

«Для меня это не фокус сегодняшнего дня. Это не сегодняшняя цель. Я не знаю, как кончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу, тогда буду смотреть на это более положительно. Для меня это не фокус на сегодня. Не цель», — отметил Глава государства.

Первая леди Елена Зеленская на вопрос, как она относится к гипотетическому второму президентскому сроку мужчины, ответила, что будет поддерживать любое его решение независимо от того, популярно оно будет или нет.

«Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как первый. Поэтому, конечно, я бы не хотела прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь – это изнурительный период, самый сложный период в нашей жизни. И, конечно, самый страшный период был, когда началась война. С этой стороны я размышляю так: если начались выборы, это значит, что война, в общем-то, горячая фаза закончилась, и это уже положительный знак... И там любой выбор я поддержу», — рассказала Елена Зеленская.

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