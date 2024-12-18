Украина изучает модель онлайн-голосования на выборах – Politico

Ранее Комитет Верховной Рады обнародовал результаты изучения возможности организации голосования на выборах через Дию или почту.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти опубликовал результаты исследования возможности проведения голосования на выборах путем онлайн-голосования, например, через приложение Дия, или по почте.

«Хотя имеющиеся проекты, такие как «Дия», могут служить основой для такой инфраструктуры, нужно провести тщательное тестирование, чтобы обеспечить надлежащую защиту от кибератак» - говорится в материалах отчета.

Также мы писали, что глава партии «Слуга народа», народный депутат Елена Шуляк 7 декабря заявила о том, что «несмотря на то, когда состоятся первые послевоенные выборы, законодательная база должна быть подготовлена ​​заранее, чтобы провести их на самом высоком демократическом уровне». «Согласно исследованию и практическим рекомендациям на основе опыта стран ЕС, есть различные альтернативные пути голосования, прежде всего:

Почтовое голосование (возможно в 19 странах-членах ЕС).

Интернет-голосование (применяется во Франции и Эстонии).

К почтовому голосованию пока доверие имеют лишь около 8% граждан, интернет-голосование также имеет низкий уровень доверия украинского общества» - добавила она.

В свою очередь, издание Politico 17 декабря сообщило, что Украина изучает европейские модели избирательного законодательства, включая электронные голосование, с прицелом на проведение выборов вскоре после окончания войны.

Издание также ссылается на комментарии Елены Шуляк. «Мы должны понять, как мы можем демократически провести выборы, используя лучшие и эффективные практики», – сказала она.

По словам главы партии, в Украине сейчас «огромная проблема с избирательным реестром, потому что люди уехали за границу».

Даже после войны одной из ключевых проблем будет оставаться предоставление возможности гражданам, разбросанным по всему миру, голосовать.

«Где они сейчас, где они будут голосовать – это все нужно решать», - добавила Шуляк.

С этой целью, продолжила она, украинские чиновники изучают разные европейские модели выборов, чтобы принять практику, которая позволит проводить свободные и честные выборы после окончания войны.

«Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения ИТ-безопасности», - сказала Шуляк, добавив, что депутаты также рассматривают возможность голосования по почте, голосование за рубежом в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование.

Издание напоминает, что согласно рекомендациям Венецианской комиссии при Совете Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, существенные изменения в избирательное законодательство должны быть приняты, по меньшей мере, за год до даты следующих выборов в Украине.

Напомним, недавно в Украине создали новое Министерство единства, которое будет заниматься, среди прочего, вопросами украинцев за рубежом.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 17 декабря Верховная Рада приняла законопроект 11469 о множественном гражданстве, который позволит иностранцам из определенных стран приобретать украинское гражданство по упрощенной процедуре. ГНЭУ ВР отметило риски, учитывая реализацию такими новыми гражданами избирательных прав.

Автор: Наталя Мамченко

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