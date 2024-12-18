Иностранцы из определенных стран смогут обрести украинское гражданство по упрощенной процедуре – парламент одобрил законопроект

В отличие от предыдущего законопроекта Президента 10425 о множественном гражданстве, где были четко указано, иностранцы из каких стран имеют право обретать гражданство Украины в упрощенном порядке, одобренный парламентом за основу законопроект 11469 предусматривает поручение правительству определить перечень в дополнительном законопроекте.

Фото: platform-of-ukraine.online

Кабмин должен будет разработать в течение 2 месяцев законопроект, в котором определит перечень государств, граждане которых обретают гражданство Украины в упрощенном порядке. Это предусматривает принятый 17 декабря в первом чтении законопроект 11469 о множественном гражданстве, инициатором которого выступил Президент Владимир Зеленский.

От этого отдельно определенного Перечня стран будет зависеть как то, какие иностранцы смогут по упрощенной процедуре стать гражданами Украины, так и какие граждане Украины рискуют потерять гражданство. «Перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, утверждается законом» - указано в проекте.

Следует заметить, что законопроект 11469 Президент внес в Раду в августе 2024 года. А до этого, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года Владимир Зеленский регистрировал другой законопроект 10425 – также о множественном гражданстве. Первый проект 10425, как и нынешний, предусматривал введение упрощенного порядка обретения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев, заключающийся в представлении такими лицами декларации о признании себя гражданином Украины вместо подачи обязательства прекратить иностранное гражданство.

Впрочем, в отличие от принятого сейчас, предыдущий проект 10425 четко перечислял страны, гражданам которых упростят доступ к украинскому паспорту. В частности, в п. 7 ст. 1 законопроекта было установлено, что это такие страны как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония. Их граждане в случае принятия законопроекта получали право подать декларацию о признании себя гражданином Украины и лишались бы обязанности вернуть паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого государства.

Что предусмотрено одобренным законопроектом 11469

Принятый в первом чтении 17 декабря законопроект Президента 11469, среди прочего, допускает множественность гражданства в случае обретения гражданства Украины в упрощенном порядке иностранцами, являющимися гражданами государств, включенных в пока неизвестный Перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке. А также, наоборот, множественность может иметь место при обретении гражданином Украины гражданства государств, включенных в такой Перечень государств.

Упрощенный порядок приобретения украинского гражданства иностранцами, являющимися гражданами государств, включенных в этот Перечень, заключается в представлении такими лицами при обретении гражданства Украины декларации о признании себя гражданином Украины.

Как установлено в проекте Президента, декларация о признании себя гражданином Украины – это документ, в котором иностранец, являющийся гражданином государства, включенного в Перечень государств, граждане которых обретают гражданство Украины в упрощенном порядке, который при подаче в установленном порядке заявления о получении гражданства Украины свидетельствует, что при обретении гражданства Украины в правовых отношениях с Украиной признает себя только гражданином Украины.

Законопроектом также определено, что добровольное обретение гражданином Украины гражданства (подданства) государства, не включенного в Перечень государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если до момента такого обретения он достиг совершеннолетия, является основанием для потери гражданства Украины.

Добровольным обретением гражданства другого государства будут считаться все случаи, когда гражданин Украины для обретения гражданства (подданства) другого государства должен был обратиться с заявлением или ходатайством о таком обретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государства, гражданство (подданство) которого обретено, кроме случая, предусмотренного ч. 6 статьи 5 Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» (т.е. принудительное автоматическое обретение гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории), а также в случае обретения гражданином Украины, незаконно депортированным с временно оккупированной территории Украины, гражданства РФ, кроме случая прекращения таким лицом гражданства Украины в порядке, установленном настоящим Законом.

Не будут считаться добровольным обретением другого гражданства случаи множественности гражданства, конкретно – одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или государств; обретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами; автоматическое обретение гражданином Украины другого гражданства вследствие женитьбы на иностранце; автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, иного гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства.

Заключительные положения этого законопроекта предусматривают, что часть его норм вводится в действие одновременно со вступлением в силу закона о предотвращении и противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства. Пока таким законом может стать законопроект 6369-д, которым вводится для ряда должностных лиц обязательное декларирование иностранного гражданства и соответствующие последствия в случае его наличия.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о множественном гражданстве, принятый за основу, депутаты решили на всякий случай направить в Конституционный Суд, ведь он может влиять на ряд конституционных прав, в частности, на избирательные права.

Автор: Наталя Мамченко

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