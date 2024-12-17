Рада приняла евроинтеграционный закон о защите растений

Закон улучшает условия для агропроизводителей и экспортеров.

Фото: landlord.ua

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №8340 о государственном регулировании в сфере защиты растений. Документ имплементирует требования 18 базовых актов права ЕС, сообщает пресс-служба парламента.

Закон направлен на решение проблем, связанных с перемещением растений и продуктов растительного происхождения, а также оборотом и применением средств защиты растений.

Принятие этого акта минимизирует риски для сельхозпроизводителей и экспортеров, а также будет способствовать упрощению выхода украинской растительной продукции на международные рынки благодаря гармонизации украинского законодательства со стандартами ЕС.

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