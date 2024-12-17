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Минсоцполитики планирует «витрину вакансий» для украинцев за рубежом в Дії

21:54, 17 декабря 2024
Минэкономики, Минсоцполитики и МИД работают над разработкой приложения для взаимодействия с украинцами за рубежом.
Минсоцполитики планирует «витрину вакансий» для украинцев за рубежом в Дії
Фото: yuzhny.info
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Министерство социальной политики совместно с Минэкономики и МИД рассматривает возможность имплементации функции уведомлений о предложениях на рынке труда для украинцев за рубежом в приложение «Дія» или через отдельную платформу. Об этом сообщила первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

«Чтобы вернуть этих людей, кроме стабилизации ситуации с безопасностью, до завершения войны нужно решить проблему на рынке труда... Пока, мне кажется, мы им предлагаем черную ленту - «вы приедете в Украину и тогда вы поймете, сможете найти здесь работу или нет, сможете найти жилье или нет», - отметила Марчак на конференции «Путь в ЕС: консолидация усилий правительства, бизнеса, общества».

По ее словам, разработка такой «витрины» в «Дії» или отдельного приложения позволит украинцам за рубежом видеть конкретные вакансии и возможности для трудоустройства по специальностям в Украине.

Среди других решений Марчак назвала привлечение иностранных грантов, создание механизмов интеграции мигрантов на рынок труда, а также программы переобучения и повышения квалификации для увеличения производительности. Инвестиции в автоматизацию производства, по ее словам, также станут ключом к преодолению кадрового кризиса.

Как отметила заместитель министра, привлечение только человеческих ресурсов не решит проблему рынка труда без инноваций и технологий.

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Дия вакансии

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