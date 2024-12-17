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Мінсоцполітики планує «вітрину вакансій» для українців за кордоном у Дії

21:54, 17 грудня 2024
Мінекономіки, Мінсоцполітики та МЗС працюють над розробкою застосунку для взаємодії з українцями за кордоном.
Мінсоцполітики планує «вітрину вакансій» для українців за кордоном у Дії
Фото: yuzhny.info
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Міністерство соціальної політики спільно з Мінекономіки та МЗС розглядає можливість імплементації функції сповіщень про пропозиції на ринку праці для українців за кордоном у застосунок «Дія» або через окрему платформу. Про це повідомила перша заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак.

«Щоб повернути цих людей, окрім стабілізації безпекової ситуації, до завершення війни потрібно розв'язати проблему на ринку праці... Поки що, мені здається, ми їм пропонуємо чорну стрічку – «ви приїдете в Україну і тоді ви зрозумієте, зможете знайти тут роботу чи ні, зможете знайти житло чи ні», — зазначила Марчак на конференції «Шлях в ЄС: консолідація зусиль уряду, бізнесу, суспільства».

За її словами, розробка такої «вітрини» у «Дії» або окремого застосунку дозволить українцям за кордоном бачити конкретні вакансії та можливості для працевлаштування за спеціальностями в Україні.

Серед інших рішень Марчак назвала залучення іноземних грантів, створення механізмів інтеграції мігрантів на ринок праці, а також програми перенавчання й підвищення кваліфікації для збільшення продуктивності. Інвестиції в автоматизацію виробництва, за її словами, також стануть ключем до подолання кадрової кризи.

Як зазначила заступниця міністра, залучення лише людських ресурсів не вирішить проблему ринку праці без інновацій та технологій.

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Дія вакансії

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