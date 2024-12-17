Рада прийняла євроінтеграційний закон про захист рослин

Закон покращує умови для агровиробників та експортерів.

Фото: landlord.ua

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроект №8340 про державне регулювання у сфері захисту рослин. Документ імплементує вимоги 18 базових актів права ЄС, повідомляє пресслужба парламенту.

Закон спрямований на вирішення проблем, пов’язаних із переміщенням рослин та продуктів рослинного походження, а також обігом і застосуванням засобів захисту рослин.

Ухвалення цього акту мінімізує ризики для сільгоспвиробників та експортерів, а також сприятиме спрощенню виходу української рослинної продукції на міжнародні ринки завдяки гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС.

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