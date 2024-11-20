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Раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект про державне регулювання сфери захисту рослин

11:37, 20 листопада 2024
Документ розроблено на виконання міжнародних зобов’язань України та передбачає консолідацію низки законів України в один документ.
Раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект про державне регулювання сфери захисту рослин
Фото: rada.gov.ua
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19 листопада на своєму засіданні Комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув проект Закону України 8340 «Про державне регулювання сфери захисту рослин» та рекомендує Верховній Раді України прийняти зазначений проект в другому читанні та в цілому як Закон.

Проект Закону розроблено на виконання міжнародних зобов’язань України та передбачає консолідацію законів України «Про захист рослин», «Про карантин рослин» та «Про пестициди і агрохімікати» (в частині вимог до обігу та застосування засобів захисту рослин) в один документ, що враховує ключові положення законодавства ЄС у сфері здоров’я рослин та сталого поводження із засобами захисту рослин.

Також законопроект імплементує вимоги ряду актів права Європейського Союзу та спрямований на реалізацію Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію з ЄС.

Основні положення проекту Закону передбачають, зокрема:

1) осучаснення та запровадження європейської моделі простежуваності у сфері захисту рослин щодо переміщення рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів (наприклад ґрунту), запровадження механізму видачі паспорту рослини, а також простежуваності ЗЗР на всіх етапах їх обігу від ввезення їх на митну територію України до використання кінцевим споживачем;

2) удосконалення регулювання обігу та використання засобів захисту рослин з урахуванням Регламенту (ЄС) № 1107/2009 та Директиви 2009/128/ЄС. Зокрема передбачається запровадження:

3) створення європейської моделі уповноваження приватних осіб на виконання окремих функцій у сфері захисту рослин, зокрема на видачу паспортів рослин; нанесення маркування на дерев’яний пакувальний матеріал; проведення навчання щодо безпечного поводження із засобами захисту рослин; здійснення технічного огляду обладнання для застосування засобів захисту рослин;

4) запровадження нової системи державної реєстрації у сфері захисту рослин шляхом створення трьох державних реєстрів, до яких буде включатися інформація про приватних осіб, яким надано повноваження щодо здійснення функцій у сфері захисту рослин;

5) імплементація європейського підходу до здійснення державного контролю у сфері захисту рослин у частині загальних вимог до державного контролю, методів та способів здійснення заходів державного контролю, а також запровадити незалежний аудит компетентного органу (Держпродспоживслужби).

У Комітеті зазначили, що прийняття проекту Закону дозволить комплексно вирішити ряд проблем функціонування системи захисту рослин в Україні, пов’язаних із переміщенням рослин, продуктів рослинного походження, а також застосуванням та обігом засобів захисту рослин, мінімізує втрати та ризики сільгосптоваровиробників і експортерів продукції рослинного походження та забезпечить високий ступінь ідентичності законодавства України із законодавством ЄС у сфері захисту рослин, що дозволить спростити вихід української продукції рослинного походження на зовнішні ринки.

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