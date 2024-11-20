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Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о государственном регулировании сферы защиты растений

11:37, 20 ноября 2024
Документ разработан во исполнение международных обязательств Украины и предусматривает консолидацию ряда законов Украины в один документ.
Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о государственном регулировании сферы защиты растений
Фото: rada.gov.ua
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19 ноября на своем заседании Комитет по аграрной и земельной политике рассмотрел проект Закона Украины 8340 «О государственном регулировании сферы защиты растений» и рекомендует Верховной Раде Украины принять указанный проект во втором чтении и в целом как Закон.

Проект Закона разработан во исполнение международных обязательств Украины и предусматривает консолидацию законов Украины «О защите растений», «О карантине растений» и «О пестицидах и агрохимикатах» (в части требований к обращению и применению средств защиты растений) в один документ, что учитывает ключевые положения законодательства ЕС в сфере здоровья растений и устойчивого обращения со средствами защиты растений.

Также законопроект имплементирует требования ряда актов права Европейского Союза и направлен на реализацию Главы IV (Санитарные и фитосанитарные мероприятия) Раздела IV «Торговля и вопросы, связанные с торговлей» Соглашения об ассоциации с ЕС.

Основные положения проекта Закона предусматривают, в частности:

1) осовременивание и внедрение европейской модели прослеживаемости в сфере защиты растений по перемещению растений, продуктов растительного происхождения и других объектов (например почвы), внедрение механизма выдачи паспорта растения, а также прослеживаемости СЗР на всех этапах их обращения от ввоза их на таможенную территорию Украины для использования конечным потребителем;

2) усовершенствование регулирования обращения и использования средств защиты растений с учетом Регламента (ЕС) № 1107/2009 и Директивы 2009/128/ЕС. В частности, предполагается введение:

3) создание европейской модели уполномочия частных лиц на выполнение отдельных функций в сфере защиты растений, в частности, на выдачу паспортов растений; нанесение маркировки на деревянный упаковочный материал; проведение обучения по безопасному обращению со средствами защиты растений; осуществление технического осмотра оборудования для применения средств защиты растений;

4) введение новой системы государственной регистрации в сфере защиты растений путем создания трех государственных реестров, в которые будет включаться информация о частных лицах, которым предоставлены полномочия по осуществлению функций в сфере защиты растений;

5) имплементация европейского подхода к осуществлению государственного контроля в сфере защиты растений в части общих требований к государственному контролю, методам и способам осуществления мер государственного контроля, а также ввести независимый аудит компетентного органа (Госпродпотребслужбы).

В Комитете отметили, что принятие проекта Закона позволит комплексно решить ряд проблем функционирования системы защиты растений в Украине, связанных с перемещением растений, продуктов растительного происхождения, а также применением и оборотом средств защиты растений, минимизирует потери и риски сельхозтоваропроизводителей и экспортеров продукции растительного происхождения, а также применением и обращением средств защиты растений минимизирует потери и риски сельхозтоваропроизводителей и экспортеров продукции растительного происхождения и обеспечит высокую степень идентичности законодательства Украины с законодательством ЕС в сфере защиты растений, что позволит упростить выход украинской продукции растительного происхождения на внешние рынки.

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Верховная Рада Украины

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