В Молдове на техническое обслуживание закрыт пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное»

Пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» не работает с 08:00 до 14:00.

Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

В Пограничной полиции Молдовы предупредили о временном закрытии пункта пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» в первой половине дня. Водителей просят учесть это при планировании поездок.

«Пограничная полиция и таможенная служба информирует, что 21 ноября 2024 года в период с 08:00 до 14:00 будет прекращена деятельность в пункте пересечения общей границы «Паланка-Маяки-Удобное» в связи с проведением работ по техническому обслуживанию на электростанции Эти работы необходимы для обеспечения оптимального функционирования электрической инфраструктуры в будущем.», - говорится в сообщении.

Водителей просят учесть это при планировании поездок и воспользоваться альтернативным пунктом пропуска Тудора, который расположен поблизости.

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