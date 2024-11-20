У Молдові на технічне обслуговування закритий пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне»

Пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» не працює з 08:00 до 14:00.

Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

У Прикордонній поліції Молдови попередили про тимчасове закриття пункту пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» у першій половині дня. Водіїв просять врахувати це при плануванні поїздок.

«Прикордонна поліція та митна служба інформує, що 21 листопада 2024 року в період з 08:00 до 14:00 буде припинено діяльність в пункті перетину спільного кордону «Паланка-Маяки-Удобное» у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування на електро Ці роботи необхідні для забезпечення оптимального функціонування електричної інфраструктури в майбутньому.», – йдеться у повідомленні.

Водіїв просять врахувати це при плануванні поїздок та скористатися альтернативним пунктом пропуску Тудора, що розташований поблизу.

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