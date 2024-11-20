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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

12:04, 20 листопада 2024
Новий пакет військової допомоги США включає боєприпаси, ракети та Javelin для України.
США готують новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн
Фото: ukrinform
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Сполучені Штати планують надати Україні черговий пакет військової допомоги вартістю щонайменше 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство AP з посиланням на неназваних американських посадовців.

До складу пакета увійдуть:

  • боєприпаси для систем ППО;
  • ракети до установок HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • протитанкові комплекси Javelin;
  • інше обладнання та запасні частини.

Допомога буде надана через президентські повноваження, які дозволяють Пентагону оперативно передати зброю зі своїх запасів для швидкої доставки в Україну.

Нагадаємо, Джо Байден дозволив постачати України протипіхотні міни, які самознищуються.

А 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії. Проте Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Франція та Британія після інформації про дозвіл Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow також утримуються від коментарів.

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США зброя

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