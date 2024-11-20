США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 млн

Новый пакет военной помощи США включает боеприпасы, ракеты и Javelin для Украины.

Фото: ukrinform

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине очередной пакет военной помощи стоимостью не менее 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В состав пакета войдут:

боеприпасы для систем ПВО;

ракеты к установкам HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

противотанковые комплексы Javelin;

другое оборудование и запасные части.

Помощь будет оказана через президентские полномочия, которые позволяют Пентагону оперативно передать оружие из своих запасов для быстрой доставки в Украину.

Напомним, Джо Байден разрешил поставлять Украине противопехотные мины, которые самоуничтожаются.

А 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Франция и Великобритания после информации о разрешении Украине бить по России ракетами Storm Shadow также воздерживаются от комментариев.

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