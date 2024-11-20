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США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 млн

12:04, 20 ноября 2024
Новый пакет военной помощи США включает боеприпасы, ракеты и Javelin для Украины.
США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 млн
Фото: ukrinform
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Соединенные Штаты планируют предоставить Украине очередной пакет военной помощи стоимостью не менее 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В состав пакета войдут:

  • боеприпасы для систем ПВО;
  • ракеты к установкам HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • противотанковые комплексы Javelin;
  • другое оборудование и запасные части.

Помощь будет оказана через президентские полномочия, которые позволяют Пентагону оперативно передать оружие из своих запасов для быстрой доставки в Украину.

Напомним, Джо Байден разрешил поставлять Украине противопехотные мины, которые самоуничтожаются.

А 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Франция и Великобритания после информации о разрешении Украине бить по России ракетами Storm Shadow также воздерживаются от комментариев.

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США оружие

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