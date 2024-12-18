Іноземці з певних країн зможуть набути українське громадянство за спрощеною процедурою – парламент схвалив законопроект

На відміну від попереднього законопроекту Президента 10425 про множинне громадянство, де були чітко вказано, іноземці з яких країн мають право набувати громадянство України у спрощеному порядку, схвалений парламентом за основу законопроект 11469 передбачає доручення уряду визначити перелік в додатковому законопроекті.

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Кабмін повинен буде розробити протягом 2 місяців законопроект, в якому визначить перелік держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Це передбачає прийнятий 17 грудня в першому читанні законопроект 11469 про множинне громадянство, ініціатором якого виступив Президент Володимир Зеленський.

Від цього окремо визначеного Переліку країн буде залежати як те, які іноземці зможуть за спрощеною процедурою стати громадянами України, так і те, які громадяни України ризикують втратити громадянство. «Перелік держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, затверджується законом» - вказано у проекті.

Слід зауважити, що законопроект 11469 Президент вніс до Ради у серпні 2024 року. А до цього, як писала «Судово-юридична газета», у січні 2024 року, Володимир Зеленський реєстрував інший законопроект 10425 – також про множинне громадянство. Перший проект 10425, як і нинішній, передбачав запровадження спрощеного порядку набуття громадянства України для окремих категорій іноземців, який полягає у поданні такими особами декларації про визнання себе громадянином України замість подання зобов'язання припинити іноземне громадянство.

Втім, на відміну від прийнятого нині, попередній проект 10425 чітко перелічував країни, громадянам яких спростять доступ до українського паспорта. Зокрема, у п. 7 ст. 1 законопроекту було встановлено, що це такі країни, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словакія, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія, Японія. Їх громадяни у разі прийняття законопроекту отримували б право подати декларацію про визнання себе громадянином України та позбавлялися б обов’язку повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.

Що передбачено схваленим законопроектом 11469

Прийнятий в першому читанні 17 грудня законопроект Президента 11469, серед іншого, допускає множинність громадянства у випадку набуття громадянства України у спрощеному порядку іноземцями, які є громадянами держав, включених до поки невідомого Переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. А також, навпаки, множинність може мати місце у разі набуття громадянином України громадянства держав, включених до такого Переліку держав.

Спрощений порядок набуття українського громадянства іноземцями, які є громадянами держав, включених до цього Переліку, полягає у поданні такими особами під час набуття громадянства України декларації про визнання себе громадянином України.

Як встановлено у проекті Президента, декларація про визнання себе громадянином України – це документ, у якому іноземець, який є громадянином держави, включеної до Переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, який при поданні в установленому порядку заяви про набуття громадянства України засвідчує, що в разі набуття громадянства України у правових відносинах з Україною визнає себе лише громадянином України.

Законопроектом також визначено, що добровільне набуття громадянином України громадянства (підданства) держави, не включеної до Переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави будуть вважатися всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства (підданства) іншої держави повинен був звернутися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство (підданство) якої набуто, крім випадку, передбаченого ч. 6 статті 5 Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (тобто, примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території), а також у випадку набуття громадянином України, якого незаконно депортовано з тимчасово окупованої території України, громадянства рф, крім випадку припинення такою особою громадянства України в порядку, встановленому цим Законом.

Не будуть вважатися добровільним набуттям іншого громадянства випадки множинності громадянства, конкретно – одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав; набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями; автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства унаслідок одруження з іноземцем; автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Прикінцеві положення цього законопроекту передбачають, що частина його норм вводиться у дію одночасно з набранням чинності законом про запобігання та протидію загрозам нацбезпеці в сфері громадянства. Наразі таким законом може стати законопроект 6369-д, яким запроваджується для низки посадовців обов’язкове декларування іноземного громадянства і відповідні наслідки у разі його наявності.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроект про множинне громадянство, прийнятий за основу, депутати вирішили на всяк випадок скерувати до Конституційного Суду, адже він може впливати на низку конституційних прав, зокрема, на виборчі права.