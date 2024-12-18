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Україна вивчає модель онлайн-голосування на виборах – Politico

14:54, 18 грудня 2024
Раніше Комітет Верховної Ради оприлюднив результати вивчення можливості організації голосування на виборах через Дію або поштою.
Україна вивчає модель онлайн-голосування на виборах – Politico
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади опублікував результати дослідження можливості проведення голосування на виборах шляхом онлайн-голосування, наприклад, через застосунок Дія, або ж поштою.

«Хоча наявні проєкти, такі як «Дія», потенційно можуть слугувати основою для такої інфраструктури, потрібно провести ретельне тестування, щоб забезпечити належний захист від кібератак» - йдеться у матеріалах звіту.

Також ми писали, що голова партії «Слуга народу», народний депутат Олена Шуляк 7 грудня заявила про те, що «незважаючи на те, коли відбудуться перші післявоєнні вибори, законодавча база має бути підготовлена ​​заздалегідь, щоб провести їх на найвищому демократичному рівні». «Згідно з дослідженням та практичними рекомендаціями на основі досвіду країн ЄС, є різні альтернативні шляхи голосування, насамперед:

  • Поштове голосування (можливе в 19 країнах-членах ЄС).
  • Інтернет-голосування (застосовується у Франції та Естонії).

До поштового голосування наразі довіру мають лише близько 8% громадян, інтернет-голосування також має низький рівень довіри українського суспільства» - додала вона.

В свою чергу, видання Politico 17 грудня повідомило, що Україна вивчає європейські моделі виборчого законодавства, включно з електронним голосуванням, з прицілом на проведення виборів невдовзі після закінчення війни.

Видання також посилається на коментарі Олени Шуляк. «Ми маємо зрозуміти, як ми можемо демократично провести вибори, використовуючи найкращі та найефективніші практики», – сказала вона.

За словами очільниці партії, в Україні наразі «величезна проблема з виборчим реєстром, тому що люди виїхали за кордон».

Навіть після війни однією з ключових проблем залишатиметься надання можливості громадянам, розкиданим по всьому світу, голосувати.

«Де вони зараз, де вони будуть голосувати — це все треба вирішувати», — додала Шуляк.

З цією метою, продовжила вона, українські чиновники вивчають різні європейські моделі виборів, щоб прийняти практику, яка дозволить їм проводити вільні та чесні вибори після закінчення війни.

«Нас цікавлять нюанси електронного голосування та технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, в тому числі з точки зору ІТ-безпеки», — сказала Шуляк, додавши, що депутати також розглядають можливість голосування поштою, голосування за кордоном у день виборів, голосування за довіреністю та онлайн-голосування.

Видання нагадує, що згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії при Раді Європи та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, суттєві зміни до виборчого законодавства мають бути ухвалені щонайменше за рік до дати наступних виборів в Україні.

Нагадаємо, нещодавно в Україні створили нове Міністерство єдності, яке буде займатися, серед іншого, питаннями українців за кордоном.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», 17 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект 11469 про множинне громадянство, який дозволить іноземцям з певних країн набувати українське громадянство за спрощеною процедурою. ГНЕУ ВР зауважило ризики, з огляду на реалізацію такими новими громадянами виборчих прав.

Автор: Наталя Мамченко

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