У Дії розпочався бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків — вимушене переміщення за межі України

Для участі у бета-тесті українцям знадобляться матеріали, які підтверджують вимушене переміщення за кордон після 24 лютого 2022 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дії розпочалося бета-тестування нової категорії міжнародного Реєстру збитків — категорії A1.2 «Вимушене переміщення за межі України».

Як долучитися до бета-тесту?

Беріть участь, якщо ви повнолітній громадянин України, і ви або ваші діти вимушено виїхали за кордон через дії рф. Тестуйте категорію будь-де онлайн — без походів до установ та бюрократії.

Що знадобиться?

Матеріали, які підтверджують вимушене переміщення за кордон після 24 лютого 2022 року. Якщо ви виїхали раніше, додайте інформацію про підстави перебування за кордоном та про неможливість повернутися.

Підтвердження прихистку від іншої держави, якщо отримували його.

Документи про належність до групи — військові, медики, працівники критичної інфраструктури тощо (якщо є).

Будь-які інші докази та інформація на підтвердження заяви.

Переходьте до тесту за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.