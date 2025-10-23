В Дії началось бета-тестирование новой категории международного Реестра убытков — вынужденное перемещение за пределы Украины

Для участия в бета-тесте украинцам понадобятся материалы, подтверждающие вынужденное переселение за границу после 24 февраля 2022 года.

В «Дії» стартовало бета-тестирование новой категории международного Реестра убытков — категории A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины».

Как присоединиться к бета-тесту?

Участвуйте, если вы совершеннолетний гражданин Украины и вы или ваши дети были вынуждены уехать за границу из-за действий рф. Тестируйте категорию онлайн из любой точки — без посещения учреждений и бюрократии.

Что потребуется?

Материалы, подтверждающие вынужденное перемещение за границу после 24 февраля 2022 года. Если вы уехали раньше, добавьте информацию об основаниях пребывания за границей и невозможности вернуться.

Подтверждение предоставления убежища другим государством (если вы его получали).

Документы о принадлежности к определенной группе — военнослужащие, медики, работники критической инфраструктуры и т. д. (если есть).

Любые другие доказательства и информация в подтверждение заявления.

Перейдите к тесту по ссылке.

