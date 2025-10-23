Рада прийняла закон щодо вдосконалення механізму перепоховання Захисників

Закон встановлює чіткий правовий механізм перепоховання осіб або їхніх останків після ідентифікації.

Верховна Рада 23 жовтня прийняла закон щодо перепоховання загиблих військовослужбовців, які захищали Україну, зокрема, тих, чиї тіла виявлені на звільнених від російської окупації територіях — законопроект № 12413.

Документ вносить зміни до низки статей Закону України «Про поховання та похоронну справу», спрямовані на вдосконалення правового механізму перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Закон встановлює чіткий правовий механізм перепоховання осіб або їхніх останків після ідентифікації (встановлення).

Перепоховання здійснюється одноразово за рахунок джерел, передбачених Законом для їх поховання.

