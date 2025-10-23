Рада приняла закон о совершенствовании механизма перезахоронения Защитников

Закон устанавливает четкий правовой механизм перезахоронения лиц или их останков после идентификации.

Верховная Рада 23 октября приняла закон о перезахоронении погибших военнослужащих, защищавших Украину, в частности тех, чьи тела были обнаружены на освобожденных от российской оккупации территориях — законопроект №12413.

Документ вносит изменения в ряд статей Закона Украины «О погребении и похоронном деле», направленные на совершенствование правового механизма перезахоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Закон устанавливает четкий правовой механизм перезахоронения лиц или их останков после их идентификации (установления личности).

Перезахоронение осуществляется один раз за счет источников, предусмотренных Законом для их погребения.

