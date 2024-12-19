В Армія+ Минобороны запустило опрос о женской и мужской формах

Военнослужащие могут оставить предложения, чтобы улучшить одежду.

В приложении Армія+ стартовал новый опрос о доступных образцах женской и мужской военной формы. Министерство обороны хочет узнать, насколько форма является качественной, удобной и отвечает ли нуждам женщин и мужчин, которые проходят военную службу, отмечают в Министерстве.

«Если одежда некомфортна и доставляет хлопоты во время несения службы — просим поделиться этим в новом опросе. Ваши мысли помогут усовершенствовать одежду и сделать ее еще более комфортной и практичной», — объясняет заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В новом опросе 15 вопросов. Также военнослужащие могут оставить предложения.

Опрос стартовал 17 декабря отдельно для мужчин и женщин. Он будет длиться 14 дней.

Как отмечают в Минобороны, результаты лягут в основу подготовки обновленных образцов одежды для военнослужащих и будущих закупок.

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