Законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства — Комитет

Антикоррупционный комитет совета забраковал законопроект об изменениях в мобилизационном законодательстве.

Фото: crimecor.rada.gov.ua

Во вторник, 17 декабря, состоялось заседание Комитета по вопросам антикоррупционной политики, во время которого обсуждены в рамках антикоррупционной экспертизы и признаны не соответствующими требованиям антикоррупционного законодательства два проекта Законов.

Среди них:

- «О внесении изменений в Закон Украины «О гуманитарной помощи» №12010

- «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усовершенствованию механизмов привлечения к ответственности за нарушение правил военного учета об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации» №12093

В то же время, согласно выводам Комитета, отвечают требованиям антикоррупционного законодательства следующие законопроекты:

- О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины №12245

- Об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности №10355

- Об особенностях кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения №12148.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 12093 предлагается дать уклонистам скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Авторами проекта выступают члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, включая его руководителя Сергея Ионушаса.

Как указывает комитет, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации. За неуточнение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко заявляла, что для того, чтобы каждый украинец или украинка, нарушившие правила военного учета, но при этом находящиеся за границей, могли удобно оплатить штраф от ТЦК в Резерв+, нужно принять законопроект 12093, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

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