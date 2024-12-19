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На Соломенке в Киеве полностью восстановили пострадавшую от российской ракеты 25-этажку

21:42, 19 декабря 2024
Летом прошлого года здание пострадало из-за российской ракеты.
На Соломенке в Киеве полностью восстановили пострадавшую от российской ракеты 25-этажку
Источник фото: КГГА
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В столице завершили работы по восстановлению 25-этажки в Соломенском районе, которая летом прошлого года пострадала из-за российской ракеты. Тогда погибли 5 жителей дома, 11 – пострадали.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Квартиры получили повреждения на 10 этажах. С ноября прошлого года специалисты отстраивали поврежденные этажи и жилье.

За счет резервного фонда бюджета Киева, в частности, восстановили железобетонные монолитные конструкции каркаса здания, внутренние и внешние стены, перегородки. Сделали отделку фасада, установили оконные и дверные блоки, заменили 3 лифта. В общей сложности отремонтировали 35 квартир.

Выполнили работы по устройству кровли, восстановили системы дымоудаления и вентиляции, электрические и сантехнические сети.

В КГГА сообщают, что в результате атак врага, в столице повреждено почти 2 000 объектов, из них – 1 310 многоквартирных домов. Как отмечается, на средства города полностью отстроили 22 из 36 наиболее поврежденных жилых домов.

Источник фото: КГГА

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Киев

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