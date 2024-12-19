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На Солом’янці у Києві повністю відновили 25-поверхівку, яка постраждала від російської ракети

21:42, 19 грудня 2024
Влітку минулого року будинок постраждав через російську ракету.
На Солом’янці у Києві повністю відновили 25-поверхівку, яка постраждала від російської ракети
Джерело фото: КМДА
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У столиці завершили роботи з відновлення 25-поверхівки у Солом’янському районі, яка влітку минулого року постраждала через російську ракету. Тоді загинули 5 мешканців будинку, 11 – постраждали.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Квартири зазнали пошкоджень на 10 поверхах. Від листопада минулого року фахівці відбудовували пошкоджені поверхи та помешкання.

За кошти резервного фонду бюджету Києва, зокрема, відновили залізобетонні монолітні конструкції каркаса будівлі, внутрішні та зовнішні стіни, перегородки. Зробили оздоблення фасаду, встановили віконні та дверні блоки, замінили 3 ліфти. Загалом відремонтували 35 квартир.

Виконали роботи з влаштування покрівлі, відновили системи димовидалення та вентиляції, електричні та сантехнічні мережі.

У КМДА повідомляють, що внаслідок атак ворога, у столиці пошкоджені майже 2 000 об’єктів, із них – 1 310 багатоквартирних будинків. Як зазначається, за кошти міста повністю відбудували 22 з 36 найбільш пошкоджених житлових будинків.

Джерело фото: КМДА

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Київ

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