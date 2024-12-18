Законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів не відповідає вимогам антикорупційного законодавства — Комітет

Антикорупційний комітет ради забракував законопроект про зміни до мобілізаційного законодавства

Фото: crimecor.rada.gov.ua

У вівторок, 17 грудня, відбулось засідання Комітету з питань антикорупційної політики, під час якого обговорено в рамках антикорупційної експертизи та визнано такими, що не відповідають вимогам антикорупційного законодавства два проекти Законів.

Серед них:

- «Про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» №12010

- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення до відповідальності за порушення правил військового обліку про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію» №12093

Водночас, згідно висновків Комітету, відповідають вимогам антикорупційного законодавства наступні законопроекти:

- Про внесення змін до Бюджетного кодексу України №12245

- Щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки №10355

- Щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу у період дії воєнного стану №12148.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 12093 пропонується дати ухилянтам знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Авторами проекту виступають члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, включно з його очільником Сергієм Іонушасом.

Як вказує комітет, упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, як того вимагав закон про посилення мобілізації. За неуточнення передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що для того, щоб кожен українець чи українка, які порушили правила військового обліку, але при цьому знаходяться за кордоном, могли зручно оплатити штраф від ТЦК у Резерв+, потрібно прийняти законопроект 12093, який наразі знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.