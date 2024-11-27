Кабмін вніс до Ради проект змін до Бюджетного кодексу – пропонують визначити кошти міжнародної допомоги як публічні інвестиції

Уряд також пропонує унормувати питання перерахування правонаступнику залишків коштів власних надходжень бюджетної установи в разі зміни її організаційно-правового статусу.

Уряд в особі міністерства фінансів зареєстрував у парламенті законопроект 12245 про внесення змін до Бюджетного кодексу «щодо актуалізації та удосконалення деяких положень». Закон потрібен для узгодження між собою Бюджетного кодексу і закону про Державний бюджет на 2025 рік.

Зокрема, Мінфін пропонує увести до Бюджетного кодексу нові визначення щодо публічних інвестицій, публічних інвестиційних проектів, програм публічних інвестицій і єдиного проектного портфеля здійснення публічних інвестицій.

Відповідно до запропонованих змін публічні інвестиції – це кошти державного (місцевого) бюджету, у тому числі залучені державою (органом місцевого самоврядування) або отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, а також кошти, залучені під державну (місцеву) гарантію, капітальні інвестиції державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі (крім банків), комунальних унітарних підприємств, установ, організацій, крім тих, які здійснюються за рахунок власних коштів таких підприємств, товариств, установ і організацій, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, а також виплати за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства.

Як зазначає Мінфін, передбачено, що джерелами публічних інвестицій є, зокрема, кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, державного фонду регіонального розвитку, державного дорожнього фонду, державного фонду поводження з радіоактивними відходами, державного фонду розвитку водного господарства, державного фонду внутрішніх водних шляхів, державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Також запроваджується нова процедура планування та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.

Крім того, цим законопроектом Уряд пропонує унормувати питання перерахування правонаступнику залишків коштів власних надходжень бюджетної установи в разі зміни її організаційно-правового статусу.

Встановлено, що у разі ліквідації, реорганізації бюджетної установи, що має наслідком зміну організаційної форми господарювання, залишки власних надходжень перераховуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (органи Казначейства України) за дорученням бюджетної установи та погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів на рахунок правонаступника, відкритий в органах Казначейства України.

Також Мінфін підкреслює введення гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, врахуванням головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими учасниками бюджетного процесу гендерних аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом також пропонується встановити залежність пільг на оплату житлово-комунальних послуг для військовослужбовців та поліцейським з рівнем доходу домогосподарства.

Крім того, пропонується підвищити рівень зарплат для окремих посад у Держаудитслужбі.

Автор: Наталя Мамченко

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