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Кабмин внес в Раду проект изменений в Бюджетный кодекс – предлагают определить средства международной помощи как публичные инвестиции

07:30, 27 ноября 2024
Правительство также предлагает нормировать вопрос перечисления правопреемнику остатков средств собственных поступлений бюджетного учреждения в случае изменения его организационно-правового статуса.
Кабмин внес в Раду проект изменений в Бюджетный кодекс – предлагают определить средства международной помощи как публичные инвестиции
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Правительство в лице министерства финансов зарегистрировало в парламенте законопроект 12245 о внесении изменений в Бюджетный кодекс «об актуализации и усовершенствовании некоторых положений». Закон требуется для согласования между собой Бюджетного кодекса и закона о Государственном бюджете на 2025 год.

В частности, Минфин предлагает ввести в Бюджетный кодекс новые определения по публичным инвестициям, публичным инвестиционным проектам, программам публичных инвестиций и единому проектному портфелю осуществления публичных инвестиций.

Согласно предложенным изменениям публичные инвестиции – это средства государственного (местного) бюджета, в том числе привлеченные государством (органом местного самоуправления) или полученные в виде международной технической помощи, а также средства, привлеченные под государственную (местную) гарантию, капитальные инвестиции государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству (кроме банков), коммунальных унитарных предприятий, учреждений, организаций, кроме осуществляемых за счет собственных средств таких предприятий, обществ, учреждений и организаций, направляемых на создание (приобретение), реконструкцию, техническое переоснащение основных средств, других необоротных материальных активов, нематериальных активов, ожидаемый срок полезной эксплуатации которых превышает один год, а также выплаты по договорам, заключенным в рамках государственно-частного партнерства.

Как отмечает Минфин, предусмотрено, что источниками публичных инвестиций являются, в частности, кредиты (ссуды), привлекаемые государством от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций, государственного фонда регионального развития, государственного дорожного фонда, государственного фонда обращения с радиоактивными отходами, государственного фонда развития водного хозяйства, государственного фонда внутренних водных путей, государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

Также вводится новая процедура планирования и реализации публичных инвестиционных проектов и публичных инвестиций.

Кроме того, этим законопроектом правительство предлагает унормировать вопрос перечисления правопреемнику остатков средств собственных поступлений бюджетного учреждения в случае изменения его организационно-правового статуса.

Установлено, что в случае ликвидации, реорганизации бюджетного учреждения, что влечет за собой изменение организационной формы хозяйствования, остатки собственных поступлений перечисляются органами, осуществляющими казначейское обслуживание бюджетных средств (органы Казначейства Украины) по поручению бюджетного учреждения и согласованию с главным распорядителем бюджетных средств на счет правопреемника, открытый в органах Казначейства Украины.

Также Минфин подчеркивает введение гендерно ориентированного подхода в бюджетном процессе, учетом главных распорядителей бюджетных средств и других участников бюджетного процесса гендерных аспектов в процессе планирования, выполнения и отчетности о выполнении бюджетных программ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект также предлагает установить зависимость льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для военнослужащих и полицейским с уровнем дохода домохозяйства.

Кроме того, предлагается повысить уровень зарплат для отдельных должностей в Госаудитслужбе.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмин внес в Раду проект изменений в Бюджетный кодекс – предлагают определить средства международной помощи как публичные инвестиции

Правительство также предлагает нормировать вопрос перечисления правопреемнику остатков средств собственных поступлений бюджетного учреждения в случае изменения его организационно-правового статуса.

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