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В Черновицком ТЦК объяснили, в чем разница между принудительно мобилизованными и добровольцами

17:33, 26 ноября 2024
Часто мужчины, длительно избегавшие призыва, спокойно относятся к получению повестки или встречи с работниками ТЦК, — спикер Черновицкого ТЦК Татьяна Гайдащук.
В Черновицком ТЦК объяснили, в чем разница между принудительно мобилизованными и добровольцами
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Существует заметная разница между мужчинами, самостоятельно обратившимися в ТЦК, и теми, кого туда доставили принудительно. Об этом рассказала спикер Черновицкого ТЦК Татьяна Гайдащук в интервью Суспильному.

Она отметила, что некоторые мужчины, ранее длительное время избегавшие призыва, спокойно реагируют на получение повестки. По ее мнению, они считают, что пришло время стать в защиту страны.

"Конечно, мотивация у тех лиц, которых доставили в ТЦК, и у тех, кто пришел добровольно, она разная. Но бывают такие случаи, когда люди достаточно нормально относятся к этому: "Пришло мое время и надо мне пойти служить". Есть определенная часть людей, которые такое впечатление, как будто ждали этого момента. Ведь до тех пор, пока к ним не приходила повестка и не подходил никто из ТЦК, они просто жили. А в момент встречи с военными ТЦК или получения повестки уже спокойно к этому отнеслись и пошли служить", - заявила Гайдащук.

Она рассказала о ситуации, когда жена мобилизованного обвинила ТЦК в незаконности призыва. Однако впоследствии выяснилось, что все было законно, и мужчина отправился в учебный центр. Уже через неделю женщина стала гордиться им, публикуя фото и называя его героем и воином.

Гайдащук также добавила, что разговоры об отсутствии мотивации служить часто являются манипуляциями.

"Если любого мужчину спросить: "Почему ты не защищаешь Украину?", то он обязательно найдет какие-то причины. Например, скажет: "Почему депутаты не воюют?". Хотя депутаты воюют. Или скажет: "Потому что мне что-то не нравится в работе ТЦК!" – говорит Гайдащук.

По ее словам, самым большим стимулом для мобилизации является осознание того, что враг приближается к твоему дому.

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ТЦК мобилизация

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