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Нет оснований говорить, что законопроект об увольнении с военной службы в 55 лет будет рассмотрен – Вениславский

17:29, 26 ноября 2024
Законопроект о предельном возрасте пребывания на военной службе с 60 лет до 55 лет не будет рассмотрен даже в первом чтении.
Нет оснований говорить, что законопроект об увольнении с военной службы в 55 лет будет рассмотрен – Вениславский
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На сегодняшний день говорить о каких-то законодательных инициативах, которые приведут к уменьшению количества граждан Украины, которые могут быть мобилизованы, очень сложно. Как пишет Украинское радио, об этом заявил в эфире председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, государство-агрессор делает все для пополнения его армии, и именно поэтому, отмечает депутат, законопроект по уменьшению в Украине предельного возраста пребывания на военной службе до 55 лет не рассмотрен даже в первом чтении.

«Враг, напротив, наращивает свои мобилизационные потуги и поощряет граждан и в денежной форме, и путем списания задолженности по кредитам. Все это направлено в России на увеличение количества граждан, которые вовлеченны в армию страны-агрессора. Поэтому в Украине этот законопроект не рассмотрен даже в первом чтении. У меня нет оснований говорить, что он будет рассмотрен в ближайшее время», – указал он.

Ранее он отметил, что главную роль в вопросе мобилизации продолжают выполнять именно территориальные центры комплектования и социальной поддержки, поэтому их расформирование не пойдет на пользу обороноспособности государства.

Отметим, что законопроект 12222 по уменьшению предельного возраста пребывания на военной службе с 60 до 55 лет зарегистрировали в Верховной Раде только на днях.

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война военнослужащие мобилизация

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