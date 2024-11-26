Опекуны в декабре получат тысячу гривен на каждого ребенка-сироту, — Денис Шмыгаль

Ко Дню святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, воспитывающиеся в семьях опекунов, получат по 1000 грн на ребенка.

Ко Дню святого Николая дети-сироты и дети лишены родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно 1 тысячу гривен на каждого ребенка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Соответствующая инициатива будет реализована в рамках «Зимней поддержки».

Премьер выразил благодарность ЮНИСЕФ, предоставляющей финансовый ресурс на эту программу.

Также он добавил, что правительство продолжает реформирование системы ухода и поддержки детей в Украине. Для этого 26 ноября была принята Стратегия обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении и план мероприятий по его реализации.

Основные цели Стратегии — это комплексная поддержка биологических семей, чтобы дети не попадали в уход. Это инклюзивное образование, качественная медицина, эффективные социальные службы, поддержка со стороны общин.

Стратегия рассчитана до 2028 года, а ее реализация начинается уже сейчас. Для этого будут привлечены ответственные министерства и ведомства», – отметил Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.