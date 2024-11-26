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Опікуни в грудні отримають тисячу гривень на кожну дитину-сироту, — Денис Шмигаль

17:47, 26 листопада 2024
До Дня святого Миколая діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів, отримають по 1000 грн на дитину.
Опікуни в грудні отримають тисячу гривень на кожну дитину-сироту, — Денис Шмигаль
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До Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково 1 тисячу гривень на кожну дитину. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідна ініціатива буде реалізована в межах «Зимової підтримки».

Прем'єр висловив подяку ЮНІСЕФ, яка надає фінансовий ресурс на цю програму.

Також він додав, що уряд продовжує реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Для цього 26 листопада було ухвалено Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації.

Основні цілі Стратегії — це комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду. Це інклюзивна освіта, якісна медицина, ефективні соціальні служби, підтримка з боку громад тощо.

«Стратегія розрахована до 2028 року, а її реалізація розпочинається вже зараз. Для цього будуть залучені відповідальні міністерства та відомства», — зазначив Шмигаль.

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гроші діти уряд Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль

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