Немає підстав говорити, що законопроект про звільнення з військової служби у 55 років буде розглянутий – Веніславський

Законопроект про граничний вік перебування на військовій службі з 60 років до 55 років не буде розглянутий навіть у першому читанні.

На сьогодні говорити про якісь законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, котрі можуть бути мобілізовані, дуже складно. Як пише Українське Радіо, про це заявив в ефірі голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та народний депутат Федір Веніславський.

За його словами, держава-агресорка робить усе для поповнення її армії, і саме тому, зауважує депутат, законопроєкт щодо зменшення в Україні граничного віку перебування на військовій службі до 55 років не розглянутий навіть у першому читанні.

«Ворог, навпаки, нарощує свої мобілізаційні потуги та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом списання заборгованості за кредитами. Все це спрямовано у Росії на збільшення кількості громадян, які залучені до армії країни-агресора. Тому в Україні цей законопроєкт не розглянутий навіть у першому читанні. У мене немає підстав говорити, що він буде розглянутий найближчим часом», - зауважив він.

Раніше він зазначив, що головну роль в питанні мобілізації продовжують виконувати саме Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, тому їхнє розформування не піде на користь обороноздатності держави.

Зауважимо, що законопроєкт 12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років зареєстрували у Верховній Раді лише на днях.

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