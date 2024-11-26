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У Чернівецькому ТЦК пояснили, у чому різниця між примусово мобілізованими та добровольцями

17:33, 26 листопада 2024
Часто чоловіки, які тривалий час уникали призову, спокійно ставляться до отримання повістки чи зустрічі з працівниками ТЦК, — речниця Чернівецького ТЦК Тетяна Гайдащук.
У Чернівецькому ТЦК пояснили, у чому різниця між примусово мобілізованими та добровольцями
Фото: Вечірній Київ
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Існує помітна різниця між чоловіками, які самостійно звернулися до ТЦК, і тими, кого туди доставили примусово. Про це розповіла речниця Чернівецького ТЦК Тетяна Гайдащук в інтерв'ю Суспільному.

Вона зазначила, що деякі чоловіки, які раніше тривалий час уникали призову, спокійно реагують на отримання повістки. На її думку, вони вважають, що прийшов їхній час стати на захист країни.

"Звісно, мотивація в тих осіб, яких доставили до ТЦК, і в тих, хто прийшов добровільно, вона різна. Але бувають такі випадки, коли люди досить нормально ставляться до цього: "Прийшов мій час і треба вже мені піти служити". Є певна частина людей, які таке враження, наче чекали цього моменту. Адже до того моменту, поки до них не приходила повістка і не підходив ніхто з ТЦК, вони просто жили. А в момент зустрічі з військовими ТЦК або отримання повістки вже спокійно до цього поставилися й пішли служити", - заявила Гайдащук.

Речниця розповіла про ситуацію, коли дружина мобілізованого звинуватила ТЦК у незаконності призову. Однак згодом з'ясувалося, що все було законно, і чоловік вирушив до навчального центру. Вже через тиждень жінка почала ним пишатися, публікуючи фото та називаючи його героєм і воїном.

 Гайдащук також додала, що розмови про відсутність мотивації служити часто є маніпуляціями.

"Якщо будь-якого чоловіка запитати: "Чому ти не захищаєш Україну?", то він обов'язково знайде якісь причини. Наприклад, скаже: "Чому депутати не воюють?". Хоча депутати воюють. Або скаже: "Тому, що мені щось не подобається в роботі ТЦК!" – говорить Гайдащук.

За її словами, найбільшим стимулом для мобілізації є усвідомлення того, що ворог наближається до твого дому.

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ТЦК мобілізація

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