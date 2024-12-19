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В Армія+ Міноборони запустило опитування про жіночу та чоловічу форми

16:21, 19 грудня 2024
Військовослужбовці можуть лишити пропозиції, щоб покращити одяг.
В Армія+ Міноборони запустило опитування про жіночу та чоловічу форми
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У застосунку Армія+ стартувало нове опитування про доступні зразки жіночої та чоловічої військової форми. Міністерство оборони хоче дізнатися, наскільки форма є якісною, зручною і чи відповідає потребам жінок та чоловіків, які проходять військову службу, зазначають у Міністерстві.

«Якщо одяг некомфортний та завдає клопотів під час несення служби — просимо поділитися цим в новому опитуванні. Ваші думки допоможуть вдосконалити одяг і зробити його ще більш комфортним і практичним», — пояснює заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У новому опитуванні 15 питань. Також військовослужбовці можуть лишити пропозиції.

Опитування стартувало 17 грудня окремо для чоловіків та жінок. Воно триватиме 14 днів.

Як зазначають у Міноборони, результати ляжуть в основу підготовки оновлених зразків одягу для військовослужбовців та майбутніх закупівель.

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