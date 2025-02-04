Міноборони визначило кандидатів на посади керівників двох держпідприємств

Відбір керівників ще чотирьох підприємств буде проведено повторно.

Фото: armyinform.com.ua

У вівторок, 4 лютого, Міністерство оборони повідомило, що завершило відбір кандидатів на посади керівників шести державних підприємств, що перебувають у сфері управління оборонного відомства.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено міністром оборони України 22 січня 2025 року (№ 152/уд).

За результатами роботи Робочої групи з визначення кандидатур рекомендовано укласти контракти з:

Артуром Бойчуком – на посаду керівника ДП МОУ «Київське управління начальника робіт»;

Михайлом Павлиськом – на посаду керівника ДП «Старицький військовий лісгосп».

Також у відомстві додали, що кандидатури на посади керівників ДП «Черкаський автомобільний ремонтний завод», Центрального територіального управління капітального будівництва МО України, Подільського управління капітального будівництва МО України та ДП «Ужгородське військове лісництво» поки що не визначені. У зв’язку з цим буде проведено повторний відбір.

«Міноборони продовжує реформування системи управління державними підприємствами, забезпечуючи відкритий та прозорий кадровий відбір відповідно до вимог чинного законодавства», - додали у повідомленні.

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