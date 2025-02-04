Перевод в Армия+: в Минобороны объяснили, чем отличаются приказы и распоряжения

Военнослужащим объяснили, чем отличаются приказы и распоряжения и как контролируется их исполнение.

Министерство обороны Украины сообщило, что за чуть более двух месяцев работы сервиса смены места службы в приложении Армия+ 13 000 военнослужащих получили согласование на перевод. Однако военные ожидают приказ на перевод, хотя вместо него готовится и приходит в строе само распоряжение.

В ведомстве объяснили, в чем разница между этими документами и как контролируется их выполнение.

Чи є різниця між розпорядженням чи наказом?

Для офіцерів Кадровий центр ЗСУ готує саме наказ на переведення. У той же час для рядового, старшинського і сержантського складу — розпорядження. Обидва документи обов’язкові до виконання. Формування та доведення до частин наказів і розпоряджень про переведення наразі може тривати до двох тижнів.

Проте важливо розрізняти ці документи. При зверненні до стройової частини солдати чи сержант має запитати саме розпорядження про переведення. В Армія+ фіксуються випадки, коли розпорядження вже готове, але військових досі не переводять, очікуючи саме наказ.

Якщо посада нещодавно змінилась, чи можливе переведення?

При зміні місця служби у розпорядженні не зазначається посада військового. Вказуються лише ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків. Таким чином, якщо змінилась посада в межах однієї військової частини, це не перешкода для переведення.

Розпорядження чи наказ не виконуються — що робити?

Це порушення права військовослужбовця, адже розпорядження і наказ є обов’язковими для виконання. Центральне управління захисту прав військовослужбовців спільно з органами військового управління реагують на можливі випадки ігнорування командирами виконання наказів та і контролюють їх виконання.

Якщо військова частина отримала розпорядження чи наказ, але ігнорує їх виконання, необхідно повідомити про це в Армія+ через форму: Меню → Служба підтримки → Поширені питання → Зміна місця служби. Вгорі вибрати потрібне питання. Центральне управління захисту прав військовослужбовців отримає звернення та проконтролює виконання розпорядження чи наказу на переведення.

Ранее в Минобороны объяснили, почему приказы на перевод через Армия+ иногда приходится ждать месяцами.

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