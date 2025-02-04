«Ценностей на 52 млн грн получили, ВАКС вынес 16 обвинительных приговоров» – НАБУ в отчетах о выполнении программы за средства США указывало как показатель количество приговоров Антикорсуда

Отчитываясь по программе, профинансированной США на 80,8 млн грн, НАБУ в качестве показателя исполнения указывало количество вынесенных Высшим антикоррупционным судом обвинительных приговоров.

Для финансирования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) международные партнеры запустили несколько донорских программ. Некоторые из них – в частности через Посольство США в Украине – финансируют работу НАБУ напрямую, через другие – финансируют всю антикоррупционную инфраструктуру, в частности, ВАКС и САП.

Примечательно, что по определенным программам НАБУ отчитывалось в Кабмин по формату – «получили 52 млн грн, направили в суд 59 уголовных производств, ВАКС вынес 16 обвинительных приговоров».

То есть НАБУ заодно отчитывалось и за количество обвинительных приговоров Высшего антикоррупционного суда Украины в рамках выполнения программы, которую финансировали США. Хотя, как известно, ВАКС пытается отмежевать себя от антикоррупционной инфраструктуры.

«Судебно-юридическая газета», опираясь на данные Кабмина о проектах донорской помощи, планы публичных закупок и отчеты антикоррупционных органов, проанализировала, через какие программы финансировали НАБУ. Напомним, ранее мы анализировали, сколько средств выделили доноры на финансирование ВАКС.

1) Проект «Усиление способности антикоррупционных органов в противодействии высокопоставленной коррупции в Украине» №5598.

Стоимость – 4 млн долларов США. Проект начался с июля 2024 года и рассчитан на 2 года до июня 2026 года.

Получатели средств – Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, одновременно являющиеся его бенефициарами.

Исполнителем проекта выступает Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине. Партнером по развитию здесь выступало Правительство США через Государственный департамент США.

Эти 4 млн долларов согласно плану закупки должны были быть распределены следующим образом: 2,5 млн для НАБУ и 1,5 млн – для САП. В частности, профинансировали оборудование, закупку детектора лжи, проведение консультационных сессий и тренингов, бронированные автомобили, услуги по коммуникациям и т.д. Ниже приводим соответствующий план закупки.

2) Проект «Усиление способности антикоррупционных органов в противодействии высокопоставленной коррупции в Украине» №4985.

Следует заметить, что проект №5598 – это, очевидно, новая фаза этой программы, которая началась с июля 2024 года. А до этого НАБУ тоже получало средства через соответствующего партнера из США по программе с другим номером – №4985.

Так, из отчета НАБУ за период с 1 января 2023 года по июнь 2023 года следует, что до этого правительство США через Госдеп выделило по программе №4985 с аналогичным названием более 52 млн грн. «За период реализации проекта международной технической помощи НАБУ получило материальных. и нематериальных ценностей в натуральной форме на общую сумму 52 044 684,93 грн» - пишет НАБУ в отчете за первое полугодие 2023 года.

При этом Бюро в своем отчете в Кабмин в качестве достижения запланированных целей программы указывает на количественные и качественные показатели.

Так, количественным показателем в отчете за первое полугодие 2023 года за выполнение донорской программы НАБУ отмечает, что в течение I полугодия 2023 года детективами НАБУ совместно с прокурорами САП направлено в суд 59 уголовных производств по обвинению 148 человек. Также отмечает, что в 2022 году привлекли к ответственности 63 человека.

В качестве качественного критерия выполнения поставленных программой задач НАБУ отмечает, что с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года вступили в силу 16 приговоров в отношении 22 человек. А в течение I полугодия 2022 года вступили в законную силу 17 приговоров в отношении 21 человека.

Отчитываясь уже за весь 2023 год, НАБУ указало, что в 2023 году получило в рамках проекта №4985, финансируемого средствами США, ценностей на 37,566 млн грн, а за весь период действия программы – на 80,88 млн грн.

Опять же, в качестве количественных и качественных критериев выполнения программы Бюро указывает на количество лиц, в отношении которых направлено производство в суд, а также на количество приговоров ВАКС, вступивших в законную силу, при этом показателем указывается именно количество обвинительных приговоров, без оправдательных.

«В течение 2023 года вступили в законную силу 46 обвинительных приговоров в отношении 64 человек. В течение 2022 года вступили в силу законную силу 29 обвинительных приговоров в отношении 36 человек» - отчиталось НАБУ.

Аналогично НАБУ отчитывалось и в 2022 году.

Ниже приводим отчеты и планы закупок на 2,5 млн долларов, предусмотренные в рамках проекта №4985, исполнителем по которым выступал Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

3) Проект «Скоординированная поддержка NCA правоохранительному сектору в Украине» №5077-1.

Стоимость 400 тысяч фунтов стерлингов. Проект рассчитан до марта 2025 года.

Получатель средств – Национальное антикоррупционное бюро Украины

Исполнитель Фонд по предотвращению конфликтов, содействию стабильности и безопасности, Посольство Великобритании в Украине.

Эти 400 тысяч были предусмотрены для тренингов по расследованию коррупции с участием британских экспертов и других партнеров (в частности, на проживание, перелет, кейтеринг, организацию презентаций), закупку сертифицированных курсов и т.д.

4) Проект «Поддержка реформы сектора криминальной юстиции в Украине» №5190

Общая стоимость проекта 5,57 млн ​​долларов. Партнер по развитию – Госдеп США, Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине. Исполнитель – Международная организация права развития (IDLO)

Получатель и бенефициар – Национальное антикоррупционное бюро.

Здесь 450,6 тысячи долларов было предусмотрено на услуги национальных и международных экспертов и тренеров и 63 тысячи долларов на путешествия национальных и международных экспертов. Ниже приводим план закупки по проекту 5190.

5) Проект «Поддержка реформы сектора криминальной юстиции в Украине (фаза VII)» №5190-3

Стоимость проекта 13 670 000 долларов США. Проект рассчитан до августа 2025 г.

Бенефициарами здесь, по данным Кабмина, должны выступать НАБУ и Офис Генерального прокурора.

Исполнители – Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине и Международная организация права развития (IDLO). Партнер по развитию – Госдеп США.

Из этих средств 751 тысяч долларов США должно было пойти на услуги международных и национальных экспертов, тренеров, командировки экспертов в ОГП, услуги внешних консультантов, 86 тысяч долларов – на перевод, 20,3 тысячи на аренду, 354, 4 тысячи на расходы на услуги агента по недвижимости, дизайну и печати, аренде офисов и т.д. Еще 55,35 тысячи долларов – на путешествия экспертов в пределах страны и за границу – отели, билеты на самолет, оформление визы и т.д. Основные расходы – 8 млн долларов – на оборудование.

Получателями выступали Специализированная антикоррупционная прокуратура, Тренинговый центр прокуроров Украины, г. Киев, прокуратура автономной Республики Крым и Севастополя, г. Киева и областные прокуратуры.

6) Программа «Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине (EUACI)» - Фаза ІІІ №5444

Стоимость 17,5 млн. евро. Проект рассчитан до апреля 2027 года.

По данным Кабмина, среди получателей (одновременно являющихся бенефициарами) были определены:

Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике

Национальное антикоррупционное бюро Украины

Национальное агентство по предотвращению коррупции

Мининфраструктуры Украины

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура

Высший антикоррупционный суд

Исполнитель проекта – Министерство иностранных дел Дании.

Как следует из отчета НАБУ за 2023 год, за период реализации этого проекта, который тогда имел №3582-04 в предыдущих фазах I и II, с 2016 по 2023 год НАБУ получило ценностей на общую сумму 54,9 млн грн. Из них на 5,1 млн грн. в 2023 году и на 10,4 млн в 2022 году.

Ниже приводим планы закупок и соответствующие отчеты НАБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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